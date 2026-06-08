Presidente del CCEPL indica que los fondos de la campaña de Nasralla fueron manejados con secretividad

San Pedro Sula – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, comentó este lunes que los fondos de la campaña electoral de Salvador Nasralla se manejaban con secretividad por su equipo de trabajo.

“Se manejó con secretividad los fondos de parte de la campaña de Salvador Nasralla, no tuvimos acceso porque él no confió en la estructura política y financiera del Partido Liberal”, dijo a periodistas de San Pedro Sula.

Contó que el 27 de marzo recibió una notificación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) para presentar las liquidaciones del manejo de fondos del proceso electoral del 2025.

Contreras detalló que el Partido Liberal manejó 35 millones de lempiras producto de un préstamo más siete millones adicionales que estaban en caja.

Indicó que el PL presentó 885 documentos soporte en tiempo y forma para liquidar los fondos.

Sobre la investigación del Ministerio Público sobre los fondos de la campaña electoral de Nasralla, manifestó que es otro ramal porque esos recursos fueron manejados de forma independiente por el equipo de trabajo del expresidenciable.

Señaló que la Fiscalía está haciendo una investigación en la que la comisionada de la UFTF, Ivonne Ardón, debe presentar un informe de la investigación sobre el manejo de fondos de la campaña de Nasralla.

El también alcalde sampedrano reafirmó que el PL no le dará la espalda a Nasralla, independientemente que él le haya llamado traidor y ladrón.

Relató que Nasralla designó a Yeni Canales, un miembro suplente de la junta directiva del CCEPL, para que firme los cheques para recibir fondos de la campaña electoral. AG