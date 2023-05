Presidente del CAH se retira de proceso de elección del Fiscal General “por componendas”

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, anunció que no formará parte de la Junta Proponente ni se postulará para la elección del Fiscal General y Adjunto.

– Señaló a Yani Rosenthal de estar detrás de las componendas para imponer a Mario Urquía como aspirante al cargo de Fiscal General.

– Me molesta cómo se burlan de la independencia del Colegio de Abogados, dijo y responsabilizó a Rony Galo, un empleado del Congreso.

“Yo abandono, no voy a estar en el proceso de selección porque ya hay componendas políticas, había una línea de sacarme a mí porque no le convenía que fuera miembro de la Junta Proponente”, denunció esta tarde a periodistas.

Canales sostuvo que él no quiere ser parte de una “burla más” para los postulantes, para el país y que por eso no integrará la Junta de Proponente.

El profesional del derecho responsabilizó la postura del Partido Liberal, que por negociaciones lo apartaron del proceso por cuestiones personales.

De igual manera, acusó al Partido Nacional por ponerse de acuerdo con sus representantes.

“Consideraron que era un obstáculo para una persona que la quieren poner de Fiscal, hay dos propuestas y no quieren que vaya a perjudicarlos”, reprochó.

Denuncio públicamente que en el Colegio de Abogados están incidiendo políticamente en poner el delegado que va a representar, exteriorizó el profesional del derecho.

“No soy payaso de nadie, voy a defender al colegio (de abogados), no avalo este proceso, me parece indignante y no participaré en este tipo de show. Me retiro humildemente, sé que tendré un costo, pero tengo cosas más importantes qué hacer”, expresó muy contrariado.

Canales señaló que él de manera personal se retirará del proceso, pero que el CAH se encargue de nombrar un representante a la Junta Proponente.

Yo no era conveniente para los intereses de dos partidos políticos porque no me subrogo, lamento lo del Partido Liberal, insistió.

“Mi interés no es para perjudicar el proceso, mi interés es que no sea una burla y que esta renuncia sea un ejemplo que hay personas que no se dejan doblegar por presiones políticas de un partido”, externó.

El presidente del CAH reveló que la persona a quien estaba perjudicando es el abogado Mario Urquía, a quien considera amigo del empresario Yani Rosenthal.

Mi pecado fue señalar que Mario Urquía no puede ser candidato, es decir, que la ley no lo permite por ser funcionario, acusó. AG