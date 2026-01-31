Presidente del CAH pide una investigación tras ataque a abogada en La Ceiba

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solorzano, pidió este sábado que se haga una investigación para esclarecer el atentado contra una abogada en La Ceiba, Atlántida, Caribe de Honduras.

La abogada identificada como Liliana Elizabeth Guevara Gutiérrez sufrió un atentado criminal la noche del viernes y fue trasladada a un centro asistencial donde se recupera del ataque.

En ese sentido, Solorzano dijo que «hemos solicitado que en estas circunstancias se hagan las investigaciones debidas con el propósito de esclarecer cuáles han sido los móviles que han motivado estas circunstancias”.

Agregó que vamos a estarles apoyando en todo si ellos requieren medidas de seguridad, si hay abogados que sienten que tienen inseguridad por el ejercicio de su profesión los motivamos a que lleguen al Colegio de Abogado.

Afirmó que hay otro caso en Comayagua y en Choluteca.

“Se han atendido a varios colegas por amenazas a muerte, por lo que se les pide a las autoridades de seguridad brindar todo el apoyo necesario, hoy exigimos que se esclarezcan estos casos, nadie quiere continuar con esta inseguridad en la que vivimos”, apuntó. IR