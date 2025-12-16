Presidente del CAH pide a presidenta Castro respetar la transición democrática

Tegucigalpa- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, se pronunció este martes ante el llamado a manifestaciones realizado por la presidenta Xiomara Castro, exhortándola a actuar con responsabilidad democrática y a promover la paz en el país.

Solórzano recordó que la mandataria fue electa con la mayor cantidad de votos en la historia de Honduras, por lo que —dijo— el país merece que cierre su mandato con dignidad y respeto al orden constitucional.

“Con respeto se lo digo: usted fue electa como la persona con más votos en la historia de nuestro país y Honduras merece que cierre su mandato con responsabilidad y dignidad democrática. No haga caso a los malos asesores que condujeron a Libre a una derrota en las urnas”, expresó.

El titular del CAH instó al cumplimiento estricto de la Constitución de la República, al respeto de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia y a permitir una transición en paz. A su criterio, el llamado que corresponde desde el Ejecutivo debe ser a la calma, a la paz y a que los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) permitan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya el proceso electoral sin presiones ni amenazas.

“Honduras votó el 30 de noviembre por la paz, no por el caos ni el desorden. Votó por una transición en paz”, señaló Solórzano, quien advirtió que cualquier acción orientada a impedir la declaratoria oficial de resultados o a alterar el orden constitucional podría ser considerada como sedición.

Asimismo, enfatizó que la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para garantizar el orden y la paz no constituye un golpe de Estado, sino un cumplimiento del mandato constitucional y del respeto a la voluntad soberana del pueblo.

“Ya basta de desorden y violencia, por mucho que se quiera decir que son marchas pacíficas. Aún hay tiempo de hacer lo correcto y honrar la voluntad del pueblo hondureño”, concluyó el presidente del CAH.LB