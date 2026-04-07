Presidente del BCH pide a periodistas no divulgar salarios de empleados de la institución

Tegucigalpa – El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, exhortó este martes a los medios de comunicación que no divulguen los salarios de los empleados de esta institución.

“Les pido en la medida de lo posible que no publiquen los resultados del salario de los empleados del Banco Central porque son personas que llevan 35 años de carrera y al sacarse salarios y publicarlos los exponen”, dijo a periodistas.

Declaró que no tiene problemas que lo critiquen por el salario que percibe como presidente del BCH, y que se le cuestione por sus resultados.

Lagos defendió el salario que percibe como presidente del BCH alegando que su cargo y los directores deben percibir un sueldo de acuerdo a la responsabilidad del momento.

Señaló que en el pasado se tomó una decisión errónea de afectar la institucionalidad al querer reducir el salario del presidente y el directorio del BCH.

Reveló que él paga 80 mil lempiras mensuales en impuestos, y que en base a esta cifra le queda su valor neto con respecto a su salario.

Sostuvo que la diferencia con los anteriores funcionarios es que no habrá familiares contratados en el gobierno. AG