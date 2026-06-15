Presidente del BCH advierte que sin reforma energética Honduras enfrentará una crisis más profunda en cuatro años

Tegucigalpa – El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, advirtió que si no se aprueba la reforma al sector energético, el país continuará enfrentando los mismos problemas estructurales en los próximos años, independientemente del gobierno que esté en funciones.

Según señaló, la falta de cambios profundos provocará que la deuda del sistema eléctrico siga aumentando y que las pérdidas operativas se mantengan en los niveles actuales o incluso sean mayores.

“Tenemos que poner reglas claras y las mismas serán las que van a permitir ordenar el sector y de esta forma permitir la implementación de ese plan”, manifestó.

De acuerdo con Lagos, el respaldo de los organismos multilaterales fortalece la credibilidad de la propuesta y representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico del país.

“Contamos con todo el apoyo y credibilidad internacional para la implementación de esta reforma y esta es la clave para que el país pueda producir esas tasas de crecimiento del 6 % que tanto espera la población”, afirmó.

El funcionario insistió en que la reforma energética no contempla la privatización del sistema eléctrico, una preocupación que ha generado debate entre distintos sectores.

“No es un proceso de privatización y eso tiene que quedar claro”, enfatizó, por lo que llamó a analizar la propuesta como una herramienta para mejorar la sostenibilidad financiera y operativa del sector energético hondureño. AD