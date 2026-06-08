Presidente de Portugal pide a la selección «el trofeo que falta» en memoria de Diogo Jota

Lisboa- El presidente de Portugal, António José Seguro, pidió este lunes a la selección del país que traiga «el trofeo que falta», el Mundial, y que lo conquiste en memoria del fallecido delantero Diogo Jota.

Seguro visitó a la selección portuguesa en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras -en el área metropolitana de Lisboa-, para participar en una ceremonia oficial de despedida antes de la partida del equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo hacia el Mundial de 2026, y recibió una camiseta autografiada por todos los jugadores de manos del propio Cristiano.

El mandatario pidió que en el torneo Portugal «sea más que la suma de la inteligencia, la calidad y el talento que cada uno tiene individualmente».

«Jueguen unos por otros, trabajen unos por otros. Jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota», señaló el presidente luso, recordando al delantero de la selección y del Liverpool, quien falleció en un accidente de tráfico el pasado mes de julio en Zamora (España).

«El país cree en ustedes, hágannos soñar. Traigan a Portugal el trofeo que nos falta», subrayó.

El seleccionador, el español Roberto Martínez, agradeció la visita y el apoyo del presidente del país, que da «aún más fuerza para el desafío» que tienen por delante.

«Puedo decir que la selección lo dará todo por Portugal y saldrá al campo con la responsabilidad de llevar los sueños de millones de portugueses», dijo Martínez.

La selección de Portugal partirá hacia el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá el próximo viernes, pero antes, el miércoles, disputará su segundo y último partido amistoso de preparación, frente a Nigeria, tras haber ganado el primero contra Chile (2-1).

La selección portuguesa estará en el grupo K, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. EFE (AD)