Presidente de Polonia: Ucrania no cederá su territorio a cambio de la paz

Davos (Suiza) – Ucrania no cederá su territorio a cambio del cese de la guerra porque “defenderse ha sido una decisión nacional”, dijo hoy el presidente de Polonia, Andrzej Duda, que en la víspera pronunció en persona un discurso en el Parlamento ucraniano y se convirtió en el primer jefe de Estado en hacerlo.

“Los ucranianos no darán su tierra a Putin, ellos no harán tal concesión. Ucrania ha derramado demasiada sangre, ellos quieren recuperar su territorio. Simplemente no creo que esto pueda suceder”, dijo el presidente.

Señaló que la clase dirigente política de Ucrania está unidad en resistir a Rusia y “sería el fin” de cualquier político que proponga lo contrario.

“Así que si cualquier político en Occidente que piensa que se puede forzar a los ucranianos a hacer este tipo de concesiones está profundamente equivocado”, recalcó el mandatario polaco.

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi ha pedido a la Unión Europea que convenza a Ucrania de aceptar las exigencias de Rusia para poner fin a la guerra.

Duda defendió que, por el contrario, lo que Ucrania necesita es más apoyo militar, político y financiación para su reconstrucción. AG