Presidente de la STENEE considera que el modelo actual de la estatal no funciona

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, señaló este lunes que el modelo actual de la estatal no funciona y que requiere de reformas.

“Consideramos que el modelo actual de la ENEE no funciona, debe ser reorientado y reperfilado para que se garantice que la generación estatal se mantenga con vigencia pública, que la transmisión vaya sobre el plan de expansión-organización porque se necesita que se liciten líneas”, dijo Aguilar.

El sindicalista comentó que la ENEE requiere de la participación de todos los sectores y actores para que esta reforma pueda pasar del gobierno central.

Señaló que las reformas deben contener todas las salvaguardas, el blindaje para el bien público, la no venta de acciones, seguridad de la operación estatal y una visión sostenible en el marco de transformación institucional.

Manifestó que la dificultad de la operación de la ENEE es la distribución porque tiene una alta incidencia de pérdidas.

Aguilar aplaudió la ronda de discusiones que llevó la comisión de Energía del Congreso Nacional para que haya salvaguarda y no quede el espejo de privatización. AG