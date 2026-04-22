Presidente de la CSJ y Fiscal General abordan fortalecimiento de la cooperación en justicia penal

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, se reunió este miércoles con el Fiscal General, Pablo Emilio Reyes Theodore, para abordar temas de cooperación y justicia penal.

El objetivo de la reunión es fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de justicia penal; la cooperación en capacitación e intercambio de información y las reformas al proceso penal propuestas en el Congreso Nacional de la República.

Ambos funcionarios acordaron que el diálogo y trabajo conjunto entre ambas instituciones a través de sus equipos técnicos continuará.

Es la primera vez que hay una reunión entre ellos, luego que asumieron funciones tras la renuncia de Rebeca Ráquel Obando a la presidencia de la CSJ, y la destitución de Johel Zelaya como Fiscal General.

También, el magistrado Wagner Vallecillo recibió en las últimas horas al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, para abordar el fortalecimiento de la cooperación académica e institucional. AG