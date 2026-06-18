Presidente de la CSJ solicita ampliación presupuestaria para crear circuito de femicidios

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, informó que ha solicitado a la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestaria para crear el circuito especial en casos de femicidios.

Indicó que ha estado trabajando de manera coordinada con el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, para constatar si se puede ampliar el presupuesto del Poder Judicial.

Estimó que entre los meses de agosto y septiembre se espera que se otorgue la ampliación presupuestaria, pero que no ha definido el tiempo si lo podrá ejecutar en el presente o próximo año.

“Estamos esperando entre agosto y septiembre para realizar las ampliaciones dentro del presupuesto, se nos gire los fondos, podamos ampliar esa línea y dar con el circuito de femicidios y agregar otros”, dijo Vallecillo.

En otro tema, señaló que se requiere reformar la Ley de Lavado de Activos por la aprobación de la Ley del Beneficiario Final y que los jueces deben empezar a capacitarse.

Respecto a la revisión de nombramientos que hizo su predecesora Rebeca Ráquel Obando, comentó que está en marcha y que una comisión evaluadora está revisando cada decisión. AG