Presidente de la CSJ afirma que está trabajando en un presupuesto para crear circuito especializado en femicidios

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, manifestó este lunes que ya está trabajando en establecer un presupuesto para crear un circuito especializado en casos de femicidios.

Cabe recordar que la semana pasada el Congreso Nacional aprobó reformas penales orientadas en los casos de femicidios, entre ellas, la creación de un circuito especializado en la que las mujeres sean las jueces encargadas.

“Para la creación de los circuitos especiales el Poder Judicial requiere de presupuestos, pero no han sido establecidos”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

Mencionó que ya se está trabajando en un presupuesto para la creación de este circuito porque el Congreso Nacional exige la remisión del proyecto del Presupuesto General en septiembre.

Vallecillo señaló que está trabajando de la mano con la Sala de lo Penal para darle forma a la creación de este circuito especial de femicidios.

Indicó que no puede desconocer que el país está viviendo momentos de mucha violencia, como los casos en contra del género femenino.

Añadió que también debe tomarse en cuenta la estructura de este circuito especializado con un estudio de que delitos debe conocer; y que el Ministerio Público tenga una unidad dedicada a una investigación especial de un ilícito.

Igualmente, recalcó que las otras instituciones relacionadas con el sistema de justicia deben especializar a sus dependencias para poder atacar estos flagelos de manera más efectiva. AG