Presidente de la CCIC reconoce que hay un desbalance entre las exportaciones de productos chinos con Honduras

San Pedro Sula – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain, admitió este domingo que ha ido un desbalance entre las exportaciones e importaciones de Honduras con China.

“Hay un desbalance bastante amplio entre nuestras importaciones y exportaciones con China”, dijo Qubain.

Recordó que desde que comenzaron las relaciones diplomáticas con China en 2023, ha habido un aumento de exportaciones de productos de la nación asiática en comparación con los hondureños.

Qubain detalló que ha habido importaciones de productos chinos por un valor promedio de 210 millones de dólares mensuales.

Asimismo, señaló que se ha estado incrementado la migración de pobladores de China hacia Honduras, detallando que en 2020 hubo un ingreso de 403 chinos, pero que el año pasado fue de cinco mil extranjeros.

También mencionó que ha habido incremento de establecimiento comerciales con inversión china en el país.

“Nosotros tenemos que estar claros, apoyamos que vengan las inversiones de cualquier el país en el mundo que venga a generar empleos y competencias que son saludables para la economía de Honduras”, manifestó.

No obstante, recalcó que los inversionistas extranjeros deben respetar las leyes de Honduras y pagar los tributos municipales y gubernamentales, salario y seguro social a los empleados.

El presidente de la CCIC recomendó que se debe seguir aceptando la llegada de inversionistas chinos, pero que el gobierno debe garantizar la competencia igual como evitar el contrabando y trabajar en las mismas condiciones. AG