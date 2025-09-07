Presidente de la CCIC pide a los candidatos que presenten propuestas accesibles en su cumplimiento

San Pedro Sula – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain, pidió a los candidatos que presenten planes de trabajo que sean accesibles en los próximos cuatro años.

“Que presenten sus planes de trabajo y sean accesibles en poder lograrlas”, dijo Qubain.

Afirmó que la CCIC está trabajando en apoyar a los candidatos para facilitarles sus propuestas de trabajo con ideas frescas señalando que ellos están diariamente lidiando con las dificultades de ser un empresario.

Consultado por la falta del Documentos Nacional de Idenficación (DNI) en los hondureños que residen en el exterior, comentó que mantuvo una conversación con el canciller Javier Bú Soto y que éste le dijo que las identidades se encuentran en los consulados.

El único problema que estamos enfrentando es que los connacionales no quieren llegar a los consulados por algún tipo de miedo a ser detenidos, señaló. AG