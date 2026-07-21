Presidente de la CCIC confía que Secretaría de Seguridad pueda contrarrestar inseguridad ciudadana y jurídica

San Pedro Sula – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain, confió que la Secretaría de Seguridad pueda contrarrestar los efectos que dejan la inseguridad ciudadana y jurídica.

Reconoció que en la actualidad hay problemas y dificultades para garantizar la seguridad en el país.

Qubain detalló que los problemas de seguridad ciudadana y jurídica son dos factores que provocan la ausencia de inversión nacional y extranjero que no ven un ambiente de desarrollo en el país.

“Confiamos en el ministro de Seguridad y su equipo puedan trabajar de manera más tatica y prevenida para que restemos la desigualdad, y queremos ver las mejoras para que el hondureño pueda trabajar en paz y tranquilidad en sui vida diaria”, declaró a periodistas.

Remarcó que es necesario que el país pueda proyectar al mundo una imagen donde los hondureños y extranjeros pueden vivir e invertir pacíficamente, sin sufrir repercusiones que ellos o cualquiera de su personal pueda recibir daño físico.

El presidente de la CCIC afirmó que el actual gobierno está trabajando arduamente para garantizar y estabilizar la seguridad ciudadana.

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