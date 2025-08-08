Presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tegucigalpa denuncia amenazas a muerte

Tegucigalpa- El presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tegucigalpa, Mario Banegas denunció este viernes que está recibiendo amenazas de muerte.

“Siempre hay amenazas a muerte, a veces verbales y otras a través de mensajes, pero nos mantenemos fuertes, sabemos que lo que estamos haciendo es por Honduras, por la paz, la justicia y la democracia que todos queremos el 30 de noviembre”, detalló.

Agregó que las amenazas llegaron por la marcha, pero la caminata es por la paz, vamos a orar por Honduras este 16 de agosto a partir de las 2 de la tarde.

Señaló que en las amenazas le dicen que se calle la boca y que no salga a la marcha el próximo fin de semana.

“Estos tipos de mensajes no van a parar, para hacer una lucha sabemos que vendrán, pero estamos en paz en mi corazón, todo lo hacemos por Honduras”, afirmó.

Dijo que está tranquilo y sabe que Dios cuida de él, “a pesar de estas amenazas estoy más firme que nunca para asistir a la marcha del sábado 16 de agosto”.

Hizo un llamado a la población a sumarse a la marcha sin miedo porque Honduras es una nación de paz, y solo se quiere que se respete la democracia y el voto de los ciudadanos en las urnas. IR