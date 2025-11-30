Presidente de la Andi destaca que pese a retrasos en apertura de JRV, comparado con el 9M es un gran avance

Tegucigalpa – El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García destacó que pese a los retrasos de hasta una hora en la apertura de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), representan un avance comparado con lo ocurrido en las elecciones internas del 9 de marzo.

“Pero no hace falta mejorar todavía, por lo demás hemos visto la situación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que ha sido la tónica todo este año entre los consejeros, pero esperamos que esto se vaya resolviendo en el trayecto de la jornada electoral”.

El presidente de los industriales destacó la masiva afluencia de votantes como un indicativo positivo del proceso electoral.

Asimismo, pidió a los votantes estar vigilantes de los resultados de su mesa de votación y que luego lo compare con lo que están en el CNE, en la página web para hacer una auditoría ciudadana completa. VC