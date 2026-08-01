Presidente de la Andeph revela que funcionarios de instituciones están solicitando coimas

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), César Chirinos, denunció este sábado que hay funcionarios del gobierno que están solicitando coimas.

Comentó que quiere conversar de este tema con el presidente Nasry Asfura para corregir y regular esta situación en estos seis meses de administración.

Chirinos confirmó que ha conversado de esta situación con algunos ministros, aunque no especificó los nombres, para que ellos hagan las correcciones.

“Nos hemos avocado a cada ministro y les hemos manifestado que hay que regular a estos empleados porque queremos que sea un gobierno de respeto, austero, pero con honestidad y actuar con responsabilidad”, dijo al noticiero TN5 Matutino.

Reveló que los funcionarios de medio rango están pidiendo coimas, y que esta situación se puede corregir porque viene empezando el gobierno. AG