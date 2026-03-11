Presidente de la AMHON promete fortalecer el municipalismo

Tegucigalpa– El alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina, asumirá la presidencia de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) para el período 2026–2028, tras ser electo por unanimidad durante la 35ª Asamblea Nacional de Alcaldes celebrada en Tela, departamento de Atlántida.

-Hoy se juramenta la nueva junta directiva de la AHMON.

Molina expresó que llegar a la presidencia de la organización representa un gran compromiso, pero también una satisfacción al contar con el respaldo de alcaldes de distintos partidos políticos del país.

“Ser electo presidente es un gran compromiso, pero también una satisfacción poder llegar a este cargo con el respeto y la admiración de los alcaldes de Honduras. Eso lo convertimos desde ya en un compromiso para trabajar fuerte, gestionar y ayudar a los municipios que enfrentan dificultades”, manifestó.

El nuevo presidente de la AMHON señaló que uno de los principales retos será apoyar a las alcaldías que han tenido problemas para liquidar transferencias y cumplir con la rendición de cuentas, además de impulsar acciones que fortalezcan el municipalismo en todo el país.

Asimismo, destacó que el escenario actual para los alcaldes es favorable, al contar con autoridades nacionales que conocen de cerca las necesidades municipales.

En ese sentido, recordó que el país tiene a un exalcalde en la Presidencia de la República, lo que, a su juicio, facilita la comprensión de las limitaciones que enfrentan las municipalidades.

Molina también indicó que se buscará mantener un acercamiento permanente con los poderes del Estado para gestionar beneficios para los gobiernos locales, entre ellos avanzar hacia el 11 % de las transferencias municipales, recursos que calificó como fundamentales para ejecutar proyectos en aldeas, caseríos y comunidades.

También se refirió a la problemática de los embargos a municipalidades, señalando que estos afectan directamente a la población al limitar los recursos disponibles para obras y servicios.

El nuevo titular de la AMHON consideró que los embargos no deberían superar el 30 % de las transferencias municipales, para permitir que los gobiernos locales puedan seguir funcionando y desarrollando proyectos para sus comunidades.

Finalmente, Molina reiteró que su gestión trabajará de manera coordinada con todos los alcaldes del país, sin importar su afiliación política, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los municipios hondureños.LB