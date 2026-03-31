Presidente de la Amhon señala que 30 alcaldías sufrieron embargos totales

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Juan Carlos Molina, señaló que alrededor de 30 alcaldías quedaron sufriendo el embargo total de las transferencias.

“Alrededor de 30 alcaldías han sufrido embargos en los últimos meses y es una cifra que ha venido repercutiendo en el funcionamiento operativo”, dijo Molina.

No obstante, destacó que se logró acordar con el Congreso Nacional un decreto que establece que los embargos no deben sobrepasar el 30 % de las transferencias a gobiernos locales.

Molina lamentó que los embargos totales dejaron en crisis y situaciones lamentables de dejar a las corporaciones municipales sin fondos para gastos operativos.

Los jueces no tenían consideración y ahora tendrán un margen para desarrollar gastos operativos y tener alguna proyección social, destacó.

Sobre las alcaldías que quedaron con embargos totales, el presidente de la Amhon mencionó que estos procesos son anteriores al decreto y que debe revisarlo con el Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría General de la República (PGR) para acordar si se suspende o no. AG