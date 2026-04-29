Presidente de la AHER señala que reuniones con la misión del FMI son un “déjà vu”

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Eduardo Bennaton, señaló que las reuniones con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) son un “déjà vu”, en referencia a que se trata los mismos temas.

Comentó que en cada visita de los representantes del FMI, siempre se habla sobre la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con los generadores.

“Sigue siendo como un deja vu, estamos siempre hablando la deuda con los generadores”, dijo a periodistas.

Bennaton señaló que la ENEE ha pagado la deuda con los generadores de energía pequeños, pero que todavía se adeuda alrededor de 23 mil millones de lempiras.

Indicó que el FMI sigue preocupado por las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE, especialmente, en los hurtos de energía, y enfatizan en la necesidad de ejercer acciones penales más severas contra este ilícito.

Añadió que el FMI también está preocupado por la falta de inversiones en transmisión, distribución y en menor escala en la comercialización.

“Mientras no vean estos cambios, vamos a seguir dando la vuelta alrededor de lo mismo, para que se rompa el círculo pasa para que hagamos los cambios legislativos que permitan estos aperturas de mercados”, subrayó.

Finalmente, exhortó que es momento pasar del discurso a la acción. AG