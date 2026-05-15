Presidente de Guatemala juramenta al nuevo fiscal general antes del inicio de su mandato

Ciudad de Guatemala – El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, juramentó este viernes a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía), antes de que tome posesión del cargo el próximo domingo para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea por socavar la democracia.

A través de sus canales oficiales, el mandatario ratificó el nombramiento en cumplimiento de su «deber constitucional» y deseó al nuevo funcionario «claridad, sabiduría y una ética inquebrantable» para servir al pueblo guatemalteco.

García Luna, de 49 años, asume la jefatura de la persecución penal tras una trayectoria de 29 años en el Organismo Judicial, donde escaló desde los cargos de oficial y secretario hasta convertirse en juez y magistrado de Apelaciones en el ramo penal.

Su predecesora, Porras Argueta, de 72 años, concluye su gestión tras ocho años al frente de la entidad —divididos en dos períodos consecutivos entre 2018 y 2026— marcados por sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que la señalaron de corrupción y de socavar la justicia y la democracia en el país centroamericano.

El plan de trabajo del nuevo jefe del Ministerio Público se fundamenta en 14 ejes estratégicos orientados a recuperar la autonomía de la institución y la objetividad de la persecución penal. Entre sus prioridades destacan el combate a la delincuencia transnacional —narcotráfico, trata de personas y contrabando de armas— y el fortalecimiento de la investigación criminal.

García Luna, quien tomará posesión formal del cargo el próximo domingo, iniciará su mandato ante las demandas de la sociedad civil para detener la persecución judicial contra periodistas, activistas y exfiscales, además del desafío de coordinar acciones de seguridad con el Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación. JS