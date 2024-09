Presidente de Ghana: África ha sido la mayor víctima de la guerra en Ucrania

Bürgenstock (Suiza) – El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, sostuvo hoy que África ha sido la mayor víctima de la guerra en Ucrania, por las consecuencias que este conflicto ha tenido en el comercio internacional de alimentos, lo que provocó el aumento desmesurado de precios y una inflación rampante.

«Las consecuencias de la invasión (de Rusia) van más allá de los confines de Europa y en muchos sentidos África ha sido la principal víctima por la disrupción del comercio global, de las cadenas de suministro y el bloqueo del Mar Negro», comentó en una conferencia de prensa de cierre de la Cumbre para la Paz en Ucrania organizada por el Gobierno suizo.

El mandatario fue invitado a expresarse en esta comparecencia como representante del llamado Sur Global, al igual que su homólogo de Chile, Gabriel Boric.

En la misma conferencia, en la que no se admitieron preguntas de los periodistas, también hubo comentarios de la presidenta de la Unión Eurorea, Ursula Von Der Leyen, del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Akufo-Addo sostuvo que por estas consideraciones todos los países deben estar interesados en participar en iniciativas dirigidas a que Ucrania vuelva a vivir en una paz duradera.

No obstante, recalcó que no considera que se pueda lograr una resolución definitiva del conflicto si no se encuentra alguna manera de involucrar a Rusia y China en las deliberaciones. JS