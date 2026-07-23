Presidente de CSJ desarrolla agenda de alto nivel con autoridades de EEUU para fortalecer cooperación

Washington DC – El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Wagner Vallecillo Paredes, acompañado por la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Isbela Bustillo, desarrolla una agenda oficial de alto nivel en la capital de los Estados Unidos, sosteniendo reuniones con autoridades del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, miembros del Congreso de los Estados Unidos y representantes de reconocidos centros de pensamiento y organismos especializados en asuntos hemisféricos.

El propósito de esta visita es fortalecer la cooperación entre los sistemas de justicia de Honduras y los Estados Unidos, promover el intercambio de buenas prácticas en la administración de justicia y consolidar mecanismos de colaboración institucional que contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho, la seguridad jurídica y la independencia judicial.

La agenda contempla reuniones con Ana Quintana, del Departamento de Estado de los Estados Unidos; con el Mayor General Vaughn Ary, de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; con los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Giménez; con Rebecca Bill Chávez, presidenta y directora ejecutiva del Inter-American Dialogue; y con el embajador Kevin Sullivan, vicepresidente del Council of the Americas.

Esta agenda de trabajo representa un importante voto de confianza del Gobierno de los Estados Unidos hacia el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, y hacia la actual administración del Poder Judicial de Honduras, reafirmando el interés de ambos países en consolidar una relación de cooperación sólida y permanente en materia de justicia, fortalecimiento institucional y gobernanza democrática.

Con esta visita, el Poder Judicial de Honduras continúa fortaleciendo sus vínculos con instituciones estratégicas del Gobierno de los Estados Unidos, el Congreso y organismos internacionales, consolidando una agenda de cooperación orientada al intercambio de experiencias, la implementación de mejores prácticas y el fortalecimiento del sistema de justicia hondureño. JS