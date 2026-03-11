Presidente de Comisión de Relaciones Internacionales del CN pide informe sobre qué exfuncionarios tienen pasaporte diplomático

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional, Rashid Mejía, indicó que solicitó un informe sobre que funcionarios gozan del beneficio de pasaporte diplomático en Honduras.

“Es un chiste y una burla; como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, voy a someter a investigación para que me digan cuántos más exfuncionarios están con este beneficio, para poder mocionar y retirarles su pasaporte diplomático”, declaró.

Honduras se sumerge en un debate público después que se conociera que el anterior el excanciller Enrique Reina aprobó un reglamento interno en Cancillería donde amplió el número de beneficiados con el pasaporte diplomático.

“Entréguenlos, así como se entrega el poder, se entregan todos los beneficios del poder y que le puedan dar la cara al pueblo hondureño y no verse tan cínicos”, señaló el diputado Mejía.

Se trata de un reglamento -de 15 artículos- aprobado por Cancillería el 6 de mayo de 2025 y publicado el 14 de junio de 2025 en el diario oficial La Gaceta.

En el caso de los pasaportes vitalicios abarca a los expresidentes de los poderes del Estado y sus cónyuges, así como los excancilleres, los exvicecancilleres o exsubsecretario de Estado de los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y sus cónyuges.

“Uno de los beneficios es que los equipajes de ellos no sean registrados; esta es la razón principal por la cual el excanciller quiere andar viajando. Otro es la exoneración de impuestos en compras; estos privilegios no pueden seguir gozándolos. Si quieren pasaportes diplomáticos, vuelvan a ganar a ver si ganan”, expresó Mejía. (RO)