Presidente de Comisión de Energía de CN plantea focalizar subsidios energéticos

Tegucigalpa- El presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Milton Puerto, manifestó su preocupación ante las pérdidas económicas que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las cuales ascienden a unos mil 300 millones de lempiras mensuales.

-El parlamentario también expresa preocupación por pérdidas millonarias de la ENEE.

El parlamentario advirtió que la situación financiera de la estatal eléctrica requiere medidas de alto impacto, por lo que desde el Legislativo se analizan alternativas para enfrentar la crisis energética del país.

En ese sentido, Puerto señaló que existe disposición de las autoridades para trabajar en una solución conjunta. Creemos que habrá que hacer soluciones grandes y que la intención del presidente Nasry Asfura, y el diputado presidente Tomás Zambrano y de la Comisión de Energía es buscar una unidad de criterios y apoyar al Estado de Honduras con una solución para esta situación energética del país, expresó.

En cuanto al tema de los subsidios en la tarifa eléctrica, el congresista indicó que se encuentra en análisis y propuso que estos beneficios sean focalizados. Según explicó, la intención es que lleguen únicamente a los sectores más vulnerables.

“Se debe filtrar a las personas en base a su situación económica, para evitar que continúe el subsidio a quienes sí tienen recursos y capacidad de pago”, enfatizó.

Las declaraciones surgen en medio del debate nacional sobre la sostenibilidad financiera de la ENEE y la necesidad de implementar reformas que permitan reducir las pérdidas y garantizar un servicio eficiente para la población.LB