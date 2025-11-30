Presidente de Colegio de Abogados de Honduras llama a la paz y a la unidad en jornada electoral

Tegucigalpa – En el inicio de una de las jornadas electorales más importantes para el país, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, hizo un llamado a la ciudadanía para participar de manera responsable, pacífica y unida en las urnas.

-27 JRV instaladas en el Colegio de Abogados

“Hoy es el gran día, Honduras. Hoy elegimos el rumbo de nuestra nación para los próximos cuatro años”, expresó Solórzano, destacando que, pese a una campaña política intensa y a veces desgastante, debe prevalecer “la sabiduría del pueblo hondureño, la paz sobre la división y el amor a Honduras por encima de todo interés personal”.

El titular del CAH exhortó a los hondureños a mantener una actitud de respeto y serenidad durante el proceso, e invitó a orar para que quien resulte electo “tenga la humildad de abrazar a los demás” y que quienes no sean favorecidos en las urnas “tengan la grandeza de unirse a trabajar por el bien común y el futuro que todos merecemos”.

Centro de votación del CAH listo y en calma

En las instalaciones del Colegio de Abogados se habilitaron 27 Juntas Receptoras de Votos (JRV), donde están asignados 9,500 electores. Desde tempranas horas de la mañana, las mesas fueron instaladas y los custodios se prepararon para la apertura oficial de las urnas.

El ambiente en el centro de votación se mantiene en calma y absoluta normalidad, con la presencia de carpas informativas de los partidos que participan en la contienda. Según los observadores, no se han reportado incidentes y los votantes esperan ordenadamente el inicio del proceso.

Las autoridades del CAH reiteraron su compromiso de garantizar un espacio seguro y organizado para todos los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto en este centro electoral.

La jornada continúa desarrollándose bajo un clima de expectativa y esperanza por parte de la población. LB