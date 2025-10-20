Presidente de CHE advierte que más circulante podría generar presiones inflacionarias que podrían ser peligrosas

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Juan Carlos Hernández indicó que las remesas y el buen precio del café están generando una cantidad de circulante que no se tenía previsto en la economía, por lo que, advirtió que una rebaja a la tasa de intereses podría generar presiones inflacionarias que podrían ser peligrosas.

“La autoridad monetaria que constantemente revisa las diferentes variables económicas, pero haciendo una radiografía, tenemos que tener en cuenta por ejemplo, que el país ha recibido una cantidad mayor a la esperada en el tema, por ejemplo de remesa, con crecimientos interanuales del 25 %, hemos tenido una cosecha, quizá mayor a lo esperado en el tema del café, tanto en precio como en volumen”, refirió el economista.

Hernández destacó que la gente tiene que entender que esa es una cantidad de circulante, que no se tenía previsto que iba a estar en la economía, y que ha ingresado como circulante en la economía y “los hogares tienen más dinero”.

En ese sentido, afirmó que “la Tasa de Política Monetaria (TMP), precisamente lo que hace es enviar una señal a los bancos sobre el comportamiento de la tasa de interés”.

El presidente de los economistas llama a que las autoridades deben ser cuidadosas y estar monitoreando lo qué sucede.

Explicó que al hablar de disminución en las tasas de interés, se traduce en un dinamismo del crédito, en que la gente probablemente va a tener más acceso a circulante, va a haber más dinero en la economía y habría que analizar cómo esa cantidad de dinero que se podría inyectar a la economía por el tema de la disminución de la tasa de interés, y a eso le sumamos el tema de remesa y del café, “podría generar presiones inflacionarias que podrían ser peligrosas”, advirtió. VC