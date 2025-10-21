Presidente de CCIC urge a gobierno toma de decisiones drásticas para ejecutar El Tablón

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain urgió al gobierno a que se tomen decisiones drásticas en proyectos como El Tablón, Llanitos y Jicatuyo para evitar tragedias por las inundaciones así como aprovechar de mejor forma el Valle de Sula.

“Valle de Sula que participa en el 62 % de Producto Interno Bruto (PIB) del país, solamente está utilizando un área del 28 %, el resto no es utilizable por el tema de inundaciones. Necesitan que se tomen decisiones drásticas en proyectos como El Tablón, Llanitos y Jicatuyo que vienen a proteger todas las zonas que rodean los ríos Chamelecón y Ulua”, dijo el empresario.

Qubain insistió en que un proyecto como El Tablón, está diseñado para proteger toda la zona del río Chamelecón y lo contrastó con el provecho que se le puede sacar a la tierra que no está siendo aprovechada.

“Ya con eso podemos tener más tierra para producir, más inversiones en la industria y más tranquilidad y paz, lo más importante, no vamos a perder vidas como está pasando con las tormentas que están pasando año con año”, afirmó.

La construcción de represas ha encontrado una férrea oposición de los pobladores que habitan en los alrededores de la zona del proyecto.

Para el empresario, a estas personas se les debe indemnizar o ser reubicados “los más pronto posible para que ese proyecto sea realidad también”. VC