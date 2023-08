Presidente de CCEPL reconoce conflicto de interés y se aparta de debate de elección de Fiscal

Tegucigalpa – Yani Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, (CCEPL) reconoció la noche del lunes que tiene conflicto de interés en la elección del Fiscal General y de su Adjunto, por lo que se apartó del proceso desde el inicio.

Recordó que el Ministerio Público mantiene un juicio de privación de bienes desde el año 2015.

Resumió que el actual MP le mantiene demandado desde hace ocho años, por lo que los bienes de él y su familia fueron incautados.

A causa de lo anterior se mantiene al margen del proceso de elección del Fiscal y no ha participado en ninguna etapa.

En ese sentido, el abogado Rosenthal desvirtuó estar apoyando a un candidato en específico.

No obstante, aceptó que es el vicepresidente del CCEPL, Allan Ramos, quien encabeza las discusiones con otras fuerzas políticas para lograr los consensos necesarios.

Allan Ramos ha mantenido comunicación con todas las fuerzas políticas y este miércoles sostendrá una reunión con la bancada del Partido Liberal, aceptó.

“En absoluto me he involucrado en el proceso, es más he tenido poca comunicación con Allan para que él tenga todo el espacio para generar la discusión que él considere conveniente”, declaró en una entrevista con TN5 Estelar.

Seguidamente dijo que no apoya a nadie y que no conversa con el tema ni con los diputados ni con el jefe de bancada del Partido Liberal.

Finalmente, reiteró que tiene un conflicto de interés en este caso y lo más correcto es que no sea parte de este proceso. (RO)