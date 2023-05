Presidente de CAH debe deponer actitud personal, según diputado Barrios

Tegucigalpa – Luego de las últimas declaraciones del presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, donde anunció que no participará en asamblea para formar parte de la Junta Proponente, ni se postulará para la elección del Fiscal General y Adjunto, el diputado Ramón Barrios le respondió que deponga su actitud personal porque tiene un mandato de representar a los abogados del país.

Ahora hay un proceso interno en el Colegio de Abogados, y para ello hay asamblea para elegir el representante a la Junta Proponente y “el presidente de abogados Rafael Canales, debe poner su actitud personal y actuar como representar al CAH”.

Si él tiene algo en contra y no está a favor de lo que va a pasar en la asamblea debe asistir a la asamblea y expresar su malestar públicamente.

Él tiene un mandato del colegio el representa los abogados y abogadas de este país no son actuaciones personales ni particulares, si el cree que hay alguna componenda como él lo establece que vaya a decirlo a la asamblea, reiteró Barrios.

“No puede renunciar porque él tiene una responsabilidad que le han otorgado los abogados”, remarcó.

Canales, acusó en sus declaraciones que Yani Rosenthal está detrás de las componendas para imponer a Mario Urquía como aspirante al cargo de Fiscal General, y ese proceso ya estaría arreglado.“Yo abandono, no voy a estar en el proceso de selección porque ya hay componendas políticas, y había una línea de sacarme a mí porque no le convenía que fuera miembro de la Junta Proponente”, denunció Canales, mientras sostuvo que no formará parte de otra burla para los postulantes. LB