Presidente de Asociación de Fiscales enfatiza que si no hay aumento en el presupuesto el MP no cambiará

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Fiscales, Randy Estrada, señaló este este martes que el Ministerio Público no logrará un cambio significativo si no hay un aumento en su presupuesto.

“Ningún cambio significativo en el Ministerio Público si no hay aumento de una partida presupuestaria”, dijo Estrada.

El profesional del derecho reaccionó a la determinación del Congreso Nacional de suspender a Johel Zelaya como Fiscal General, diciendo que las sedes del Ministerio Público laboran de manera normal.

Sostuvo que los fiscales laboran de manera normal y no necesitan de un titular del Ministerio Público para hacer su trabajo.

Aunque exhortó al Congreso Nacional que tome las mejores decisiones que permita que el ente acusador del Estado crezca y se fortalezca.

No obstante, remarcó que las condiciones actuales del MP son precarias debido a la falta de un presupuesto robusto y aumento salarial a los fiscales.

Lamentó que el presupuesto del presente año del Ministerio Público no ha sido aprobado, y los empleados de esta institución no han recibido el incremento del 4.90 % que establece el Banco Central de Honduras (BCH) por costo de vida.

Sobre Marcio Cabañas asuma de manera interina como Fiscal General, contestó que el abogado ha sido abierto y espera que la relación del titular con el gremio continúe y se fortalezca por el bien de la institución. AG