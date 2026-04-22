Presidente de Adecafeh denuncia que navieras no hacen parada en Puerto Cortés

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), Basilio Fuschich, denunció este miércoles la problemática para exportar productos debido a que los barcos contenedores no hacen parada en Puerto Cortés.

“Resulta que estamos teniendo barcos que no paran en Puerto Cortés, estamos los hondureños trabajando 24/7, poniendo en tiempo y forma los contenedores, y hay barcos que no se paran”, dijo a periodistas.

Añadió que los barcos contenedores que hacen parada en Puerto Cortés realizan cambios en el último momento en la carga.

Fuschich expresó que no entiende esta situación porque son las mismas navieras y puerto.

Sostuvo que este asunto es importante porque el país quedaría mal a nivel internacional, pero que se hace un buen trabajo cultivar, comercializar, procesar y exportar café.

Criticó que las navieras no están cumpliendo el horario en tiempo y forma que están establecidos para hacer parada en Honduras, causando un cuello de botella en el envío de contenedores.

El empresario detalló que la exportación de café generó para Honduras dos mil 058 mil millones de lempiras en divisas el año pasado.

Indicó que esta situación provoca que el café hondureño pierda bastante dinero, peso y competitividad con el resto de la región.

“Hay una naviera que no paró en Puerto Cortés y no entendemos el porqué; hablando estrictamente del café, somos lo que más tenemos café en Centroamérica”, mencionó.

Señaló que el naviero sabe que si el cliente le pide 50 contenedores de café, sabe que los va a recibir en Honduras. AG