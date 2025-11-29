Presidente de abogados pide a las autoridades velar para que no se atente contra elecciones

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano hizo un llamado a las autoridades policiales y militares que garanticen que no se atende contra las elecciones de este domingo 30 de noviembre.

– Pidió a los hondureños a votar en paz, con respeto y esperanza.

“Hacemos un llamado a las fuerzas del orden y de seguridad a garantizar que nadie atente contra el proceso electoral ni contra el derecho de los hondureños a elegir libremente, ustedes son una parte esencial del pueblo hondureño”, expresó Solórzano.

Recordó que el Código Penal sanciona los delitos electorales, entre ellos:

• Coacción al votante (Art. 542): presionar o amenazar para que alguien vote o se abstenga.



• Compra o venta de votos (Art. 543): ofrecer o recibir dinero o beneficios a cambio del voto.



• Fraude electoral (Art. 544): alterar resultados, documentos o actas electorales.



• Violación de la libertad del sufragio (Art. 545): impedir el ejercicio del voto.



• Uso indebido de documentos o credenciales electorales (Art. 546).



• Abuso de autoridad electoral o manipulación del proceso (Art. 547).



• Perturbación del orden público o sabotaje del proceso (Art. 548).

Citó que nadie debe atreverse a cometer un delito electoral y violentar la ley, hay quienes les pueden motivar a esto, pero recuerden que quien lo instiguen a violentar la voluntad popular no les defenderán después.

Finalmente, llamó a respetar la Constitución y la ley es el único camino para vivir en paz y fortalecer nuestra democracia. Nada ni nadie debe alejarnos de las urnas.

Estos serán los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio. JS