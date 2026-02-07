Presidente de abogados, denuncia escalada de violencia contra agremiados y pide reactivar Mecanismo de Protección

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano lamentó la vorágine criminales que afecta al gremio de los profesionales del derecho, al tiempo que informó deja en patrimonio unos 1 mil 400 millones de lempiras.

– Este sábado se realizan elecciones primarias en el CAH y a mediados de marzo se verificarán los comicios generales.

Describió que varios profesionales del derecho han sido víctimas de atentados criminales y otros como el abogado René Altamirano fue asesinado sin conocer las razones del hecho.

Solórzano desglosó que hace una semana se suscitó un ataque criminal a otro profesional del derecho en La Ceiba, e igualmente la abogada Yolanda Ordóñez recibió un atentado en el sur del país y un colega fue asesinado en Comayagua.

“Esta situación nos tiene muy preocupados, pero también ocupados y la semana que sigue vamos a solicitar algunas reuniones con el ánimo de buscarle por lo menos la reactivación del Mecanismo de Protección que se tenía en favor de los profesionales del derecho”, señaló.

Narró que en sus casi dos años de gestión le tocó recibir colegas en riesgo por el ejercicio de su profesión, a quienes se les brindó algún tipo de protección desde las posibilidades del ente gremial.

El abogado Solórzano lamentó que “este es un gremio que no se aparta tampoco de la política vernácula y creo que eso le ha hecho daño. Ojalá que al que le toque no venga con esos temas, sobre todo de política vernácula, porque créame, termina afectando muchísimo, no se puede trabajar bien en las juntas directivas cuando aquí lo que nos tiene que unir es el interés gremial únicamente”.

Dijo que le tocó enfrentarse a la política partidaria y muchos lo catalogaron como nacionalista. “Ese tema de haberle ganado a Libre para las elecciones nuestras con todo el aparato gubernamental y se le ganó, pero ya una vez superado eso tuvimos que habernos unido, pero en todo momento estuvo ese tema de perdóneme la expresión, pero, cómo podemos a Gustavo, y no nos dábamos cuenta de que con esa actitud lo único que estaban dañando era a todo nuestro gremio”, manifestó.

Enfatizó que se va con un sabor agridulce, y resumió que en su gestión se enfocó en dos temas: la transformación del sistema previsional, que quedó bastante avanzado; e igualmente se pasó de tener 1 mil millones de lempiras a 1 mil 400 millones.

Concluyó afirmando que “estoy seguro que he administrado el colegio de manera honesta, limpia y eso es muy importante para la transparencia en cuanto al número de agremiados, nuestro gremio está creciendo aproximadamente 2 mil 400 nuevos profesionales al año. A nosotros nos ha tocado juramentar hasta 4 mil 800 profesionales del derecho comparada con la gestión anterior, que también juramentó un poco más de 5 mil, creo que vamos a estar también rondando ese número”. JS