Presidente Chaves rechaza declarar estado de emergencia por homicidios en Costa Rica

San José – El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, rechazó este miércoles la solicitud de los diputados de declarar estado de emergencia nacional por la cantidad histórica de homicidios, que hasta la fecha han tenido un aumento del 45 % en comparación al 2022.

«Los diputados, no sé si por error o están inducidos al error, quieren confundir las cosas. Hay que gente que dice que tenemos que declarar emergencia nacional por el crimen como si eso fuera a crear un estado de excepción, tipo El Salvador, y esos son dos animales totalmente diferentes», manifestó Chaves en su conferencia de prensa semanal.

El pasado jueves el Congreso de Costa Rica aprobó una moción para instar al Gobierno a que declare emergencia nacional por la situación de inseguridad que se refleja en la mayor cantidad de homicidios en la historia del país. Según los diputados el objetivo es ayudar a los cuerpos policiales.

«Una declaratoria de emergencia nacional permite dos cosas nada más: Que el fondo de emergencias del país pague por los gastos relacionados a la atención de la emergencias y dos, procesos de licitación abreviados, punto final», expresó Chaves.

El presidente agregó que una declaratoria de emergencia «no va a evitar que la guerra entre pandillas continúe» y que, por lo tanto, las autoridades trabajan para «prevenir que ocurran los asesinatos».

«Lo que muchos llaman las medidas (Nayib) Bukele, como detenerlos in fraganti, no dejar que salgan, limitar al Poder Judicial a dar libertades condicionales, etcétera, eso no se llama un decreto de emergencia nacional, eso se llama una situación de levantamiento de garantías individuales que solo la Asamblea Legislativa con mayoría calificada puede hacer», aseveró.

Chaves cuestionó a los diputados sobre si lo que realmente quieren es levantar las libertades individuales.

«¿Qué están diciendo? ¿Quieren que el presidente de la República les mande una solicitud para levantar las garantías constitucionales? ¿Eso es lo que quieren señores diputados? Entonces no confundamos al pueblo», señaló Chaves.

Costa Rica superó el martes la barrera de los 700 homicidios en lo que va del 2023, un aumento del 45 % en comparación al 2022, mientras que las autoridades proyectan que para el final del año se podría registrar una tasa histórica de 18 homicidios por cada 100,000 habitantes, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esta es la mayor cifra de homicidios en la historia de Costa Rica, pues ya superó lo 654 de todo el 2022, que había sido el año récord de estos crímenes. EFE