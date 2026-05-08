Presidente Asfura y su homólogo de Guatemala fortalecen la cooperación bilateral entre ambas naciones

San José, Costa Rica – El Presidente Nasry Asfura, sostuvo una importante reunión bilateral con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la ciudad de San José, en el marco de la toma de posesión de la Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

Durante el encuentro, ambos mandatarios dialogaron sobre temas de interés común enfocados en el fortalecimiento del comercio regional, la inversión, reuniones binacionales en temas de energía, la seguridad, la integración regional, la generación de empleo y el impulso de proyectos estratégicos que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos hondureños y guatemaltecos.

Los jefes de Estado estuvieron acompañados por sus respectivas delegaciones oficiales.

Por parte de Honduras participó la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, mientras que por Guatemala acompañó el Canciller, Carlos Ramiro Martínez.

En el marco de la reunión bilateral, ambos cancilleres sostuvieron un diálogo enfocado en fortalecer la cooperación diplomática y comercial entre Honduras y Guatemala, abordando temas relacionados con la facilitación del comercio fronterizo, proyectos de integración centroamericana, seguridad regional, migración ordenada y oportunidades de cooperación en materia de inversión, infraestructura y desarrollo económico.

Unidad regional

El Presidente hondureño destacó la importancia de continuar trabajando en unidad como región para enfrentar los desafíos comunes y avanzar hacia una Centroamérica más competitiva y con mayores oportunidades para todos.

“Seguimos construyendo puentes de cooperación y confianza con nuestros países hermanos. Honduras y Guatemala comparten grandes retos, pero también enormes oportunidades para crecer juntos mediante el diálogo, la transparencia y el trabajo coordinado”, expresó el Presidente Asfura.

Asimismo, el mandatario hondureño reiteró su compromiso de promover un clima favorable para la inversión y el desarrollo económico regional, basado en la estabilidad, reglas claras y cooperación entre gobiernos.

Por su parte, el Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, resaltó la importancia de mantener una relación cercana entre ambas naciones y fortalecer los mecanismos de integración regional.

“Guatemala y Honduras tienen una relación histórica y fraterna. Continuaremos impulsando espacios de colaboración que permitan generar bienestar, crecimiento económico y mayores oportunidades para nuestros pueblos”, manifestó el Presidente Bernardo Arévalo. JS