Presidente Asfura y Shin Fujiyama dialogan sobre alianzas para construir más escuelas en Honduras

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, y la primera dama, Lissette del Cid de Asfura, sostuvieron este viernes una reunión con el influencer y filántropo de origen japonés Shin Fujiyama, con el objetivo de explorar mecanismos de colaboración para continuar impulsando la construcción y remodelación de escuelas en Honduras.

Durante el encuentro, Shin Fujiyama presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer los proyectos educativos que desarrolla a través de la fundación One Thousand Schools, iniciativa que ya ha permitido la construcción y rehabilitación de más de un centenar de centros educativos en distintas zonas vulnerables del país.

El creador de contenido explicó que actualmente enfrenta limitaciones físicas tras una operación en su rodilla, situación que le ha impedido continuar realizando las maratones y retos deportivos que utilizaba para recaudar fondos destinados a la construcción de escuelas.

“Esperamos que esto sea una colaboración muy productiva y grande para los niños de Honduras”, expresó Fujiyama, tras calificar la reunión como positiva y agradecer la apertura del presidente Asfura y de la primera dama.

Fujiyama, además reveló que durante la reunión se finiquitó una primera donación destinada a la construcción de un aula que, según explicó, era una de las necesidades más urgentes dentro de los proyectos educativos que actualmente impulsa la fundación.

El influencer detalló que presentó la solicitud directamente al presidente Asfura, quien autorizó el apoyo de manera inmediata, permitiendo realizar la gestión y el desembolso correspondiente para iniciar la obra.

Educación y apoyo a la niñez hondureña

Durante la reunión, el mandatario también compartió algunos de los programas educativos impulsados por el Gobierno, entre ellos la distribución de libros escolares, kits educativos y materiales didácticos en diferentes departamentos del país.

Asimismo, el mandatario reiteró su interés de continuar fortaleciendo iniciativas que permitan mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de niños hondureños, especialmente en centros educativos que históricamente han enfrentado necesidades de infraestructura.

Shin Fujiyama destacó, asimismo, que esta es la primera ocasión en la que es recibido en Casa Presidencial junto a la primera dama para dialogar sobre proyectos educativos y posibles alianzas en beneficio de la niñez hondureña.

Actualmente, la fundación One Thousand Schools ha inaugurado 112 escuelas en Honduras y este mismo viernes avanzaba en la inauguración del centro educativo número 113, consolidando así un esfuerzo que continúa transformando espacios educativos en distintas comunidades del país. JS