Presidente Asfura y la ANDI consolidan alianza para impulsar empleo y producción

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, recibió este martes en Casa Presidencial a directivos de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), en una reunión orientada a consolidar la relación entre el Gobierno y el sector productivo nacional.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener una agenda de diálogo permanente que permita generar mejores condiciones para la inversión, el crecimiento industrial y la creación de empleo formal en el país.

Los representantes de la ANDI manifestaron su disposición de trabajar de la mano con el Gobierno, acompañando iniciativas orientadas a dinamizar la economía, impulsar la producción nacional y mejorar el clima de negocios en Honduras.

El sector industrial representa uno de los pilares de la economía hondureña, por su capacidad de generar empleo, atraer inversión, agregar valor agregado a la producción y dinamizar distintas cadenas productivas en todo el territorio nacional.

En ese sentido, el presidente Asfura reiteró la importancia de construir relaciones sólidas con quienes producen, invierten y generan oportunidades para miles de familias hondureñas. JS