Presidente Asfura viaja a Estados Unidos para participar en reunión empresarial

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura viajó este lunes, a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en una reunión de inversionistas, invitado por el Instituto Milken.

– Posteriormente el mandatario de traslada a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández.

Seguidamente, el mandatario hondureño se trasladará a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

“Vamos a una reunión a Los Ángeles, invitado por el Centro del Instituto Milken, don Mike Milken nos hizo una invitación, inversionistas americanos, a traer buenas noticias para Honduras, para inversión», declaró el mandatario, al partir desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola.

Asfura detalló que en el foro empresarial explicará la situación actual de Honduras, destacando avances en energía, infraestructura y sistemas públicos para atraer capitales.

“Explicarles cuál es la situación de Honduras, cómo vamos, qué inversiones son las que estamos haciendo, cómo estamos trabajando en el tema de energía, de infraestructura, de sistemas públicos, para que la gente pueda venir a invertir», enfatizó.

Además, buscará apoyo financiero ante el vencimiento de un bono soberano de 700 millones de dólares en enero de 2027, con énfasis en inversiones en transmisión y distribución eléctrica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para cumplir con las revisiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Instituto Milken es un centro de estudios económicos estadounidense, independiente y no partidista, con sede en Santa Mónica, California, y oficinas en Washington D.C., Nueva York, Miami, Londres, Abu Dabi y Singapur.

Entrega de maquinaria a alcaldías

En materia de infraestructura, el presidente resaltó la entrega de maquinaria a los alcaldes.

“Ya va a empezar a venir la maquinaria a finales de mes para todos los alcaldes, mayo, junio, hasta el mes de octubre y noviembre, vamos a poder darle a los alcaldes en todos los próximos seis meses que vienen para atenderlos con la maquinaria y puedan ir a desarrollar sus municipios en salud, en educación, con la descentralización también», precisó.

Respecto a su viaje a Costa Rica, Asfura indicó que, además de la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández, donde aprovechará para evaluar oportunidades para pláticas bilaterales.

“Vamos a ver quiénes son los invitados, qué presidentes hay, para nosotros poder tener relación, pláticas bilaterales para poder estrechar más las relaciones con todos los países que le convenga a Honduras».

Al ser consultado sobre los avances de su gobierno, el presidente defendió su gestión frente a desafíos como la guerra en Medio Oriente, que ha desestabilizado los precios del petróleo.

“Vamos trabajando bien, resolviendo los problemas. Nos ha tocado con el tema de la guerra en el Medio Oriente desde el 28 de febrero para acá, esta semana ya vamos a llevar, entre gas LPG, combustibles como la regular y el diésel, mil 500, mil 600 millones que no estaban realmente en el presupuesto».

Asfura puntualizó que «no estamos viendo para atrás, estamos viendo para delante, para servir». JS