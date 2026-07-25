Presidente Asfura supervisa Base Naval de Puerto Castilla y anuncia fortalecimiento a la seguridad marítima

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura visitó este viernes la Base Naval de Puerto Castilla, en Trujillo, Colón, donde supervisó las instalaciones militares, conoció las principales necesidades operativas de la unidad militar y reiteró el compromiso de su Gobierno de fortalecer la seguridad marítima y la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, el mandatario explicó que la visita forma parte del recorrido de supervisión que realiza desde La Ceiba hasta Trujillo para evaluar proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo en la región, así como atender de primera mano las prioridades de las instituciones que operan en esta zona del país.

Tecnología de punta

Durante la inspección, Asfura destacó la incorporación de nuevas cámaras hiperbáricas para Puerto Castilla y Puerto Lempira, además del traslado de una unidad en óptimas condiciones hacia Brus Laguna, con el objetivo de ampliar la cobertura médica para buzos militares, pescadores y cualquier ciudadano que requiera este tipo de atención especializada.

El titular del Ejecutivo destacó la incorporación de nuevas cámaras hiperbáricas y anunció el fortalecimiento de la Fuerza Naval para proteger la soberanía nacional.

“Hoy en comparación con la nueva tecnología, nuestros buzos, nuestra capacitación al nivel de las Fuerzas Armadas, también nuestros pescadores y cualquier otra atención que una persona necesite de las cámaras hiperbáicas, estoy seguro que esto le va a funcionar a la población”, apuntó Asfura.

“Estoy seguro que esto va a estar para funcionar también para poder servirle a la población nacional. Sin duda esta visita a las instalaciones físicas permitirá conocer las necesidades que se tienen también y potenciar en su momento, pues la importante labor que ejerce esta estación naval”, explicó el mandatario hondureño.

El presidente también anunció que el Gobierno analiza el fortalecimiento de la Fuerza Naval mediante la incorporación de nuevos navíos que permitan incrementar la vigilancia y la protección de las aguas territoriales hondureñas.

Luego señaló que la Base Naval de Puerto Castilla desempeña un papel estratégico en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas que afectan la seguridad nacional.

Asfura reafirmó que su administración continuará invirtiendo en infraestructura, equipamiento y capacidades operativas para respaldar a las Fuerzas Armadas, fortalecer la defensa de la soberanía nacional y garantizar mayores niveles de seguridad para todos los hondureños. JS