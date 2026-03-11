Presidente Asfura se reúne con Rey Felipe VI en Chile

Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este martes una reunión con el Rey de España, Felipe VI en la ciudad de Santiago, Chile, en el marco de las actividades previas a la toma de posesión del presidente electo chileno, José Antonio Kast.

– El presidente hondureño destacó la importancia de mantener relaciones sólidas con España y reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Durante el encuentro, el mandatario hondureño estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Mireya Agüero y Eduardo Kawas, delegado comercial de negocios por parte del gobierno de Honduras en Chile. La reunión permitió abordar temas de interés común entre Honduras, España y la región, así como fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre ambas naciones, informó la Casa Presidencial.

El presidente hondureño destacó la importancia de mantener relaciones sólidas con España y reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de la cooperación internacional.

“Para Honduras es un honor sostener este encuentro con Su Majestad el Rey Felipe VI. España es un socio histórico y estratégico para nuestro país, y seguiremos trabajando para fortalecer la cooperación, el desarrollo y las oportunidades para nuestros pueblos. Tuvimos una reunión muy cordial, conversamos sobre temas económicos, sociales, proyectos entre ambos países que generen desarrollo para nuestros países», expresó el presidente Asfura.

La reunión se realizó previo a los actos oficiales de la investidura presidencial en Chile, evento que congrega a diversos líderes y representantes internacionales.

Por su parte, el Rey Felipe VI resaltó los vínculos históricos, culturales y de cooperación que unen a España con Honduras y reiteró el interés de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.

“Honduras es una nación con la que España mantiene una relación de gran cercanía y respeto. Seguiremos impulsando iniciativas de cooperación y desarrollo que contribuyan al bienestar de ambos pueblos y al fortalecimiento de nuestra relación histórica. He felicitado personalmente al presidente Asfura por el inicio de su gestión, le deseo muchos éxitos en su administración», manifestó el Rey de España. (RO)