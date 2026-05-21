Presidente Asfura se reúne con embajadora de Polonia para ampliar cooperación

Tegucigalpa – El presidente de la República, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con la embajadora de Polonia en el país, Jolanta Janek, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y explorar nuevas oportunidades de inversión.

En el encuentro también participaron la canciller Mireya Agüero y el ministro de Inversiones, Epaninondas Marinakys.

Las autoridades dialogaron sobre posibles alianzas en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo económico, comercial y turístico del país, así como mecanismos para fortalecer las relaciones empresariales entre ambas naciones.

La delegada polaca resaltó los 92 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y Polonia, con realce al diálogo mantenido entre ambos países a lo largo de las últimas décadas.

Según lo abordado en la reunión, se busca impulsar las exportaciones y atraer inversión extranjera como parte de las acciones orientadas a generar nuevas oportunidades de desarrollo. AD