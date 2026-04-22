Presidente Asfura se reúne con el Cohep para abordar la generación de empleo, retos energéticos y productividad

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura sostuvo este miércoles una reunión con la junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para abordar los avances en generación de empleo y productividad nacional.

El propósito de la reunión fue en continuar los avances en una agenda común, con iniciativas orientadas a fortalecer la economía formal del país, impulsar la creación de empleos y generar mayores oportunidades para los hondureños.

La junta directiva del Cohep presentó un informe al mandatario hondureño sobre los retos energéticos del país, recalcando la urgencia de reformas que garanticen la productividad nacional.

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, destacó la restauración de una interlocución productiva entre el Poder Ejecutivo y la empresa privada.

Remarcó que esta interlocución constituye un síntoma de normalidad democrática y un hecho imprescindible para el avance del país.

Afirmó que el diálogo se ha consolidado como un canal necesario para concertar medidas transformadoras que atiendan las principales preocupaciones del empresariado hondureño y las demandas más sentidas de la ciudadanía.

Mientras que el presidente se refirió el amplio programa que impulsa en materia energética, así como una mayor eficiencia en las reformas al Servicio de Administración de Rentas (SAR), modernización de puertos y aeropuertos, desarrollo de infraestructura y logística. AG