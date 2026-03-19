Presidente Asfura: se concreta firma de fideicomiso para medicinas y cirugías

Tegucigalpa- El presidente de la República, Nasry Asfura, aseguró que su administración avanza en la reorganización del sistema sanitario con la firma del fideicomiso que asegura medidas concretas orientadas a garantizar la reducción de la mora quirúrgica y el acceso a servicios médicos, medicamentos y atención especializada, al tiempo que reafirmó el respeto a los derechos laborales y el cumplimiento de pagos pendientes.

-No tengo problema con la CICIH, pero el primer año lo dije en campaña es muy dificil su instalación: Asfura.

-El mandatario reitero que en 2025 se vivio un atentado en contra de la democracia y eso hay que reforzarlo para que no vuelva a ocurrir.

«No solo son las 16,000 operaciones de mora quirúrgica, sino 4,527 pacientes renales que queremos también atenderlos cerca de su casa para darles el mejor servicio», anotó.

Siempre en el mismo eje de salud, Asfura anunció la firma de un fideicomiso en el Banco de Occidente, el cual contempla cinco componentes clave para fortalecer el sistema sanitario. Entre ellos, sobresale la compra masiva de medicamentos para reducir costos y garantizar abastecimiento, así como su distribución a nivel nacional a través de una red de farmacias.

El plan también incluye la adquisición y mantenimiento de equipo médico para hospitales públicos, con el propósito de mejorar la capacidad de atención. Asimismo, se abordará la mora quirúrgica mediante la programación de cirugías a nivel nacional, bajo un esquema que contará con auditorías internas y externas, además de mecanismos de transparencia accesibles para la ciudadanía y los medios de comunicación.

Presidente de la República Nasry Asfura.

Otro de los puntos prioritarios es la atención a pacientes con enfermedades renales, un sector históricamente vulnerable dentro del sistema de salud, al que se busca garantizar tratamiento continuo y condiciones adecuadas mediante el aseguramiento del equipo necesario y su mantenimiento.

Empleados de PNRP

Con relación al problema de los empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), el mandatario destacó que ya se gestiona la disponibilidad inmediata de recursos financieros tras conversaciones con el titular de la Secretaría de Finanzas de Honduras, con el objetivo de saldar prestaciones a trabajadores.

“Aquí no se trata de violentar derechos, se les va a cumplir completamente”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a evitar acciones que afecten a la ciudadanía, como la obstrucción de vías públicas.

Ahorro de combustibles

En cuanto a la problemática internacional particularmente la afectación por la guerra en el Medio Oriente y las repercusiones en el alza de los precios de los combustibles el mandatario apuntó «estamos haciendo un aporte temporal para subsidiar los combustibles. Debemos ahorrar combustibles. Esperemos que termine el conflicto en Medio Oriente».

Proceso de ordenamiento

El presidente subrayó que estas acciones forman parte de un proceso de ordenamiento institucional que permitirá optimizar el uso de recursos públicos y priorizar áreas sensibles como salud, educación e infraestructura. “Un país sin seguridad alimentaria no puede vivir”, agregó, al referirse también a la necesidad de fortalecer políticas integrales que incidan en el bienestar de la población.

Asimismo, dijo que también se trabaja en el fortalecimiento de la institucionalidad y «estamos empoderando a la Procuraduría General de la República, al Tribunal Superior de Cuentas y les estamos fortaleciendo con el presupuesto mucho más de lo que estaba previsto».

En el tema de seguridad anunció que, “vamos a reforzar el 911 con cámaras, con reconocimiento facial, que eso va a ser muy importante. De 7300 cámaras que hay apenas anteriormente han estado funcionando 1520”.

En materia de defensa territorial dijo que “estamos preparados para defender cayos Zapotillos”. Este jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ) autorizó por unanimidad a Guatemala a participar como tercero en el caso que enfrenta a Belice y Honduras por la soberanía sobre los Cayos Zapotillos/Sapodilla, un pequeño archipiélago en el sur del mar Caribe.

Finalmente, el gobernante envió un saludo a los padres hondureños en su día y señaló que, a 50 días de gestión, su administración continúa trabajando en la reorganización del Estado, incluyendo procesos de descentralización, fortalecimiento de la vivienda a través de BANPROVI y apoyo al sector agrícola, con énfasis en la seguridad alimentaria como base del desarrollo nacional.LB