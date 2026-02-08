Presidente Asfura revela que encontraron medicamentos almacenados en el sistema sanitario

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura reveló este domingo que encontraron varias medicinas que estaban almacenadas en el sistema sanitario, pero que no habían sido distribuidos a los hospitales del país.

– Existe una crisis en salud que se arrastra desde hace muchos años, reconoció el mandatario desde EEUU.

– Reiteró que concluirá y equipará los hospitales que inició el gobierno anterior.

Detalló que estas medicinas estaban en perfectas condiciones y que empezaron a ser distribuidas esta semana en los centros de salud y hospitalarios.

“Esta semana empezamos a distribuir medicinas a nivel nacional, que, quiero ser claro, estaban en bodega, existían, pero no llegaban a los hospitales”, dijo a los periodistas mientras brindaba detalles de su reunión con Donald Trump en Mar-A-Lago.

Asfura admitió que el gobierno anterior compró estos medicamentos, pero que por alguna razón no fueron distribuidos.

En ese sentido, comentó que ordenó la distribución de estos a nivel nacional, priorizando los almacenes en las regiones sanitarias departamentales.

Señaló que posteriormente ingresen los medicamentos vía fideicomisos y se dispensen en las farmacias donde estén más cerca de las personas necesitadas.

Añadió que también se programará operaciones en los centros de salud de los hondureños más necesitados.

Confirmó que atenderá con recursos el problema de la mora quirúrgica y señaló que concluirá las edificaciones y equipamiento de los ocho hospitales que inició el gobierno de su antecesora Xiomara Castro.

Asfura, es por ahora, la cabeza del sistema de salud, donde se declaró emergencia para atender la mora quirúrgica, reactivar el fideicomiso para la compra de medicamentos y atender la red sanitaria pública. AG