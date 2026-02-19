Presidente Asfura: “Respeto la independencia de poderes; mi trabajo es administrar bien el país y generar empleo”

Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó su respeto a la independencia de poderes y aseguró que su prioridad es administrar el país con eficiencia, impulsar la inversión y enfrentar la crisis fiscal mediante medidas de austeridad y reorganización del Estado.

En relación con las decisiones legislativas, el mandatario fue enfático al señalar que el Congreso Nacional de Honduras tiene plena autonomía.

“Yo respeto mucho la independencia de poderes. En el Congreso Nacional son 128 diputados y ellos tienen toda la autoridad para aprobar proyectos de ley. Hay que respetar esa independencia”, expresó.

Asfura destacó que su función principal como jefe del Ejecutivo es administrar los recursos públicos de la mejor manera posible. “Mi trabajo es ser el primer administrador del país, tratar de ser el mejor administrador y ejecutar”, manifestó.

El gobernante también indicó que existen recursos disponibles en la banca privada y en organismos financieros que deben traducirse en proyectos concretos. “Hay mucho dinero que no estamos ejecutando y debemos hacerlo en proyectos que generen desarrollo”, sostuvo.

En ese sentido, informó que recientemente sostuvo reuniones con representantes de cinco empresas que planean ampliar su capacidad instalada en Honduras. “Estuvimos en las zonas, hablamos con inversionistas y están listos para invertir más en el país. Ese es mi trabajo: facilitar, abrir puertas y generar confianza”, afirmó.

El presidente subrayó que su enfoque está centrado en buscar soluciones en áreas clave como salud, infraestructura y educación, así como en la generación de empleo. “Tenemos que crear oportunidades de trabajo para la gente. Creo que podemos mejorar enormemente”, añadió.

Respecto a la situación fiscal, Asfura reiteró que su administración implementará medidas para reducir el gasto público. Entre las acciones mencionó el cierre de algunas instituciones, la fusión de otras y la reducción del tamaño del gobierno.

“Tenemos que ahorrar, buscar el dinero, dejar de gastar lo que no tenemos. El presupuesto general de la República nos asusta cuando lo vemos. Hay que invertir bien lo que sí tenemos”, enfatizó.

El mandatario concluyó señalando que el ordenamiento financiero y la disciplina en el manejo del gasto serán claves para superar la crisis fiscal y sentar bases sólidas para el crecimiento económico del país. LB