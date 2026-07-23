Presidente Asfura reitera llamado al CN para unirse al rescate de la ENEE y transformar Honduras

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura volvió a urgir a los diputados del Congreso Nacional a actuar con responsabilidad para aprobar los cambios que permitan rescatar financieramente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cuya situación, advirtió, también impacta la capacidad del Estado para invertir en salud, educación e infraestructura, al tiempo que afirmó que su Gobierno trabaja en una transformación integral en toda Honduras.

En declaraciones a los medios locales en Erandique, Lempira, Asfura explicó que la ENEE registra pérdidas de aproximadamente mil 200 millones de lempiras mensuales, a lo que se suma un aporte económico temporal de 283 millones de lempiras que realiza el Estado para el sector energético. A esto se agregan las exoneraciones del pago de energía eléctrica de algunas instituciones, organizaciones no gubernamentales y alcaldías, por lo que consideró urgente revisar estos mecanismos para garantizar la sostenibilidad de la empresa estatal.

Además, señaló que su administración trabaja en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, pero también en corregir las deficiencias administrativas.

En ese sentido, destacó la coordinación que actualmente existe entre la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) y la ENEE, a diferencia de años anteriores, cuando las instituciones trabajaban de manera separada.

«La Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras es de cada hondureño y eso no va a cambiar, pero debemos controlar esa hemorragia financiera», enfatizó Asfura.

El mandatario exhortó nuevamente a los 128 diputados del Congreso Nacional, a analizar con responsabilidad la aprobación de las reformas a la Ley del Subsector Eléctrico y dejar de lado las diferencias políticas, pues esta normativa no resolverá por sí sola todos los problemas de la empresa, pero representa un primer paso para comenzar a enfrentar su crisis financiera. «Esto no es un partido, esto se llama una sola bandera, la bandera de las cinco estrellas», recalcó.

Obras de infraestructura vial

En materia de infraestructura, el mandatario anunció que su Gobierno busca mejorar la conectividad vial en el departamento de Lempira y avanzar en la pavimentación de los principales corredores que unen a municipios como San Andrés, Erandique, Candelaria, Mapulaca, Gualcinse y Santa Cruz, con el objetivo de integrar las comunidades y facilitar el desarrollo económico de la zona.

Asfura recordó el compromiso asumido recientemente en Candelaria y Mapulaca, en la frontera con El Salvador, para avanzar en la pavimentación desde el desvío de Camasca hacia la comunidad El Carrizal y definir la conexión que permita integrar Erandique con el resto de municipios.

Explicó que se trabaja en diseños de pavimentos de mayor duración, de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles, y estimó que el proyecto de conectividad podría alcanzar aproximadamente 74 a 77 kilómetros.

«Vamos a transformar el departamento de Lempira, vamos a transformar Honduras», afirmó Asfura, al reconocer que 2026 es financieramente crítico, pero expresó su expectativa de que a partir de 2027 el país pueda contar con mejores condiciones para acelerar las inversiones.

Como parte de la estrategia para mejorar la red vial, el presidente Asfura recordó que el pasado 10 de junio se licitaron tres mil 230 kilómetros de carreteras terciarias para trabajos de conformación, balastreo, cuneteo e instalación de entre tres y cuatro tuberías de drenaje por kilómetro, con sus respectivos cabezales y cunetas.

Los trabajos se ejecutarán mediante 33 proyectos, distribuidos en igual número de zonas del país, con la participación de 33 constructoras y 33 empresas supervisoras, lo que representa una inversión de mil 180 millones de lempiras.

A esta inversión se sumará la maquinaria que será puesta a disposición de las municipalidades para fortalecer su capacidad de respuesta y facilitar la ejecución de obras en sus comunidades, refirió Asfura al tiempo que destacó que estos instrumentos permitirán a los alcaldes atender de manera más directa las necesidades de la población, y recordó que las autoridades locales también tienen la responsabilidad de responder ante sus comunidades.

Transferencias municipales al día

En el caso de Erandique, el alcalde Rudy Trejo confirmó que el Gobierno está al día con las transferencias municipales y que ese municipio ha recibido los recursos correspondientes hasta junio, mientras se prepara la documentación para acceder a la transferencia de julio. El edil recordó que la municipalidad llegó a acumular tres meses de transferencias pendientes, situación que ahora ha sido solventada.

«El Gobierno es uno, no hay otro, es uno, y este Gobierno tiene que responder seriamente a las necesidades del país», sostuvo el presidente Asfura, al destacar que su administración trabaja para cumplir con las municipalidades y avanzar en las soluciones que demanda la población. JS