Presidente Asfura reitera desde Panamá que Honduras “se desangra” con la ENEE

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura dijo hoy desde Panamá que Honduras “se está desangrando” con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por lo que volvió a pedir el apoyo para aprobar una reforma al sector energético.

“Honduras la ENEE te pertenece y a cada uno de los hondureños”, respondió el mandatario al ser consultado por periodistas sobre si la estatal eléctrica será privatizada con las reformas que se impulsan desde el Poder Ejecutivo.

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al sector energético para fortalecer la ENEE y reducir las pérdidas.

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La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

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El presidente Asfura, se encuentra en Panamá participando en la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826.

Previamente viajó a Alemania y Ucrania de donde dijo trae grandes expectativas de colaboración en tecnología y posibles inversiones.

El mandatario pidió a la población tener paciencia y observar avances en sectores claves como salud y educación.

“Les pido y nuevamente les digo confíen en lo que estamos haciendo”, expresó Asfura.

Consultado sobre posibles cambios en sus Gabinete dijo que quien no trabaje a su ritmo no puede estar con él.

Sin embargo, no confirmó cambios inmediatos en los distintos puestos de dirección y gerencia estatal.

Entre otros temas el mandatario confirmó que ya habló con el presidente electo de Colombia Abelardo Gabriel de la Espriella.

Seguridad, inteligencia, capacitación, comercio, salud y educación fueron algunos de los temas que intercambió con su homólogo colombiano, acotó.

Sobre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos dijo que se debe buscar la integración de América.

Necesitamos una América fortalecida y que pueda dar respuesta a la gente, subrayó.

Finalmente, dijo que está seguro que se puede lograr una Centroamérica y una América unida y fortalecida. (RO)