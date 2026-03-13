Presidente Asfura reafirma compromiso con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, participó este viernes como invitado de honor en la ceremonia y protocolo militar “200 Años al Servicio de la Patria”, celebrada en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), en el marco de una Reunión de Información de Comando junto a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas.

– El presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nasry Asfura participó en una reunión de alto nivel en la Fuerza Aérea Hondureña, donde destacó la importancia del profesionalismo, la unidad y la defensa de la soberanía nacional.

Durante su intervención, el mandatario hondureño expresó su reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas y destacó la importancia del trabajo en equipo para servir a la nación.

“Hoy estamos aquí reunidos y es para mí un alto honor estar con ustedes y poder representarlos de la mejor manera posible. No tengan duda de que vamos hacia adelante en el servicio a la patria, porque eso solo lo logra un gran equipo”, comenzó diciendo Asfura.

Fortalecimiento del ente castrense

Asimismo, el titular del Ejecutivo también subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo la institución militar en los próximos años. “Estoy seguro de que, a través de estos cuatro años, vamos a demostrar cambios y fortalecimiento en las Fuerzas Armadas: más profesionalismo, mayor capacitación y un fortalecimiento institucional que realmente necesitamos cada día”, afirmó.

Esta reunión constituye un acto de seguridad y resguardo nacional, donde el mando presidencial y el liderazgo militar articulan la visión estratégica para ejecutar operaciones conjuntas y combinadas, orientadas a sostener la soberanía nacional, preservar la paz del país y contribuir al desarrollo y la prosperidad de Honduras, con un apoyo también a nivel regional.

El mandatario enfatizó que la preparación técnica y la constante formación son fundamentales para garantizar la defensa del país. «Debemos prepararnos técnicamente y formarnos cada vez mejor para defender nuestra patria. De eso no tengan duda: en mí encontrarán un compromiso firme durante estos cuatro años «, señaló.

Asimismo, resaltó los valores que deben guiar a la institución militar. “Jerarquía, unidad y respeto son principios que debemos mantener siempre. Estoy convencido de que el respeto es la base para convivir y para hacer aún más grandes nuestras Fuerzas Armadas”, manifestó el mandatario, al tiempo que recordó que el objetivo común es fortalecer y dignificar a Honduras.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución y el orden democrático del país. “Obedecemos órdenes legales en base a la Constitución de la República, en su artículo 272, que establece que las Fuerzas Armadas son una institución permanente, obediente y no deliberante, instituida para la defensa de la soberanía y la integridad territorial de nuestro país”, expresó.

El jerarca castrense agregó que la institución mantiene firmes los principios de jerarquía, disciplina y unidad de mando. “No lo podemos hacer sin nuestra trilogía: lealtad, honor y sacrificio. Lealtad a la Constitución, a nuestra bandera ya nuestro pueblo hondureño”, subrayó.

“Hoy podemos ver el compromiso del Estado con la presencia del señor Comandante General de nuestras Fuerzas Armadas. El compromiso del Estado para poder mantener la democracia en nuestro país, para poder mantener la defensa de Honduras, de nuestro territorio para poder garantizar todos los objetivos estratégicos como un país, como un Estado, como un gobierno tiene para la sociedad», resaltó Valerio.

También destacó el respaldo de las Fuerzas Armadas al presidente de la República en su calidad de comandante general. “Señor presidente, ante usted están los comandantes de nuestras Fuerzas Armadas con un compromiso inquebrantable para que usted pueda cumplir su misión como Presidente Constitucional de la República”, manifestó.

Destacó que la presencia del mandatario en esta reunión refleja el compromiso del Estado con la defensa de la democracia y la seguridad del país.

“Hoy podemos ver el compromiso del Estado con la presencia del señor presidente para mantener la democracia, defender nuestro territorio y garantizar los objetivos estratégicos de Honduras”, concluyó Valerio Ardón. JS